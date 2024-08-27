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ЦИК зарегистрировала более 110 тыс. местных наблюдателей на выборы в Милли Меджлис

ЦИК зарегистрировала более 110 тыс. местных наблюдателей на выборы в Милли Меджлис Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по сей день зарегистрировала свыше 110 тыс. местных наблюдателей на предстоящие внеочередные выборы в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 13:13
ЦИК зарегистрировала более 110 тыс. местных наблюдателей на выборы в Милли Меджлис

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по сей день зарегистрировала свыше 110 тыс. местных наблюдателей на предстоящие внеочередные выборы в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Панахов подчеркнул, что для всех наблюдателей будут созданы необходимые условия для свободного мониторинга выборов. "К представителям медиа, как правило, нет никаких ограничений и требований к регистрации. Призываем журналистов осветить выборы, в частности показать миру избирательный процесс в Карабахском регионе", - добавил он.

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Версия на английском языке Over 110,000 local observers registered for Azerbaijan’s snap elections
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda növbədənkənar parlament seçkilərini 110 mindən çox yerli müşahidəçi izləyəcək

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