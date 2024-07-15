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ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей еще трех партий на парламентских выборах

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей еще трех партий на парламентских выборах Зарегистрированы уполномоченные представители еще трех партий на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября 2024 года.
Внутренняя политика
15 июля 2024 г. 16:45
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей еще трех партий на парламентских выборах

Зарегистрированы уполномоченные представители еще трех партий на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября 2024 года.

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По представлению секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, на обсуждение был вынесен вопрос о регистрации уполномоченных представителей партий "Современный Мусават", "Демократическое просвещение" и "Мусават". Решение по этому вопросу было вынесено на голосование и принято.

В общей сложности ЦИК зарегистрировал 551-го уполномоченного представителя от 22 политических партий.

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Версия на английском языке Azerbaijan's CEC registers 551 representatives from 22 political parties
Версия на азербайджанском языке MSK-da 22 siyasi partiyadan 551 səlahiyyətli nümayəndə qeydə alınıb

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