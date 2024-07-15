ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей еще трех партий на парламентских выборах

Зарегистрированы уполномоченные представители еще трех партий на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября 2024 года.

Зарегистрированы уполномоченные представители еще трех партий на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября 2024 года.

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По представлению секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, на обсуждение был вынесен вопрос о регистрации уполномоченных представителей партий "Современный Мусават", "Демократическое просвещение" и "Мусават". Решение по этому вопросу было вынесено на голосование и принято.

В общей сложности ЦИК зарегистрировал 551-го уполномоченного представителя от 22 политических партий.