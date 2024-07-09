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ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей еще семи партий

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей еще семи партий Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала полномочных представителей еще семи партий на предстоящие выборы в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
9 июля 2024 г. 16:38
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей еще семи партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала полномочных представителей еще семи партий на предстоящие выборы в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом говорилось на сегодняшнем заседании ЦИК.

Согласно представлению секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, зарегистрированы полномочные представители Азербайджанской народной партии, Демократической партии Азербайджана, Партии справедливости, права, демократии, партии Национального фронта Азербайджана, Партии национальной независимости Азербайджана, партии "Великий Азербайджан" и Белой партии.

Решение было вынесено на голосование и принято.

В общей сложности ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей 16 политических партий.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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