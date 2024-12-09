ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей 5 партий на муниципальные выборы

16:14

Уполномоченные представители пяти политических партий зарегистрированы на муниципальные выборы в Азербайджане, назначенные на 29 января 2025 года.

Как сообщает Report, вопрос регистрации уполномоченных представителей политических партий обсуждался в понедельник на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По представлению секретаря комиссии Арифы Мухтаровой ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Партии "Ени Азербайджан", Партии национальной независимости, Партии великого созидания, Партии демократических реформ и партии "Умид".