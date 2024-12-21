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ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей 10 политических партий на муниципальные выборы

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей 10 политических партий на муниципальные выборы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уполномоченных представителей 10 политических партий на муниципальных выборах.
Внутренняя политика
21 декабря 2024 г. 15:12
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей 10 политических партий на муниципальные выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уполномоченных представителей 10 политических партий на муниципальные выборы.

Как сообщает Report, данное решение обсуждалось на сегодняшнем заседании комиссии.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова подчеркнула, что речь идет об уполномоченных представителях партии "Республиканская альтернатива" (РЕАЛ), Белой партии, партий "Будущий Азербайджан", Эдалет, Вехдет, Хагг Эдалет, Демократической партии Азербайджана, партий Свободная Родина, Современный Мусават, "Ени заман".

Решение о регистрации уполномоченных представителей партий было вынесено на голосование и принято.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке MSK bələdiyyə seçkilərində daha 10 siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndələrini qeydə alıb

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