ЦИК зарегистрировал полномочных представителей еще 6 кандидатов на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала полномочных представителей еще 6 кандидатов на внеочередных президентских выборах.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала полномочных представителей еще 6 кандидатов на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Это независимые кандидаты Захид Орудж и Фуад Алиев, представители от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев, партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.