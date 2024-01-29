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ЦИК зарегистрировал около 80 тыс. наблюдателей на предстоящие выборы

ЦИК зарегистрировал около 80 тыс. наблюдателей на предстоящие выборы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уже около 80 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы 7 февраля.
Внутренняя политика
29 января 2024 г. 10:49
ЦИК зарегистрировал около 80 тыс. наблюдателей на предстоящие выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уже около 80 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы 7 февраля.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

"Созданы более 6 300 избирательных участков. На каждый участок приходится до 15 наблюдателей", - сказал он.

Панахов также отметил, что число международных наблюдателей, зарегистрированных для мониторинга выборов, достигает 800: "Мы хотели бы, чтобы долгосрочная миссия ОБСЕ наблюдала за избирательным процессом на освобожденных территориях".

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Версия на английском языке Number of international observers registered for presidential elections nears 800
Версия на азербайджанском языке Prezident seçkiləri üzrə qeydiyyatdan keçən beynəlxalq müşahidəçilərin sayı 800-ə çatır

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