ЦИК зарегистрировал около 80 тыс. наблюдателей на предстоящие выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уже около 80 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы 7 февраля.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уже около 80 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы 7 февраля.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

"Созданы более 6 300 избирательных участков. На каждый участок приходится до 15 наблюдателей", - сказал он.

Панахов также отметил, что число международных наблюдателей, зарегистрированных для мониторинга выборов, достигает 800: "Мы хотели бы, чтобы долгосрочная миссия ОБСЕ наблюдала за избирательным процессом на освобожденных территориях".