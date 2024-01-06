ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы.
Как сообщает Report, данное решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК.
Таким образом, число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло трех человек.
30 декабря 2023 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих президентских выборах.
Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.