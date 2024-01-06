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ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы

ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы.
Внутренняя политика
6 января 2024 г. 16:23
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы.

Как сообщает Report, данное решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Таким образом, число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло трех человек.

30 декабря 2023 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих президентских выборах.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

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Версия на английском языке CEC registers presidential candidacy of Zahid Oruj and Razi Nurullayev
Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc və Razi Nurullayevin prezidentliyə namizədliyi qeydə alınıb 

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