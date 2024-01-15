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ЦИК зарегистрировал доверенных лиц трех кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировал доверенных лиц трех кандидатов в президенты Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты от трех политических партий.
Внутренняя политика
15 января 2024 г. 15:56
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц трех кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в президенты от трех политических партий.

Как сообщает Report, об этом сказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

По ее словам, на основе представленных документов в качестве доверенных лиц кандидатов в президенты зарегистрированы 17 человек от партии "Великое созидание", 15 - от партии "Национальный фронт" и 50 - от партии "Великий Азербайджан".

Мухтарова уточнила, что вопрос был одобрен членами комиссии на голосовании в рамках сегодняшнего заседания ЦИК.

Напомним, что кандидатом от партии "Великое созидание" на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в стране 7 февраля, выдвинут председатель партии Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" - председатель партии Эльшад Мусаев, от "Национального фронта" - председатель партии Рази Нуруллаев.

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