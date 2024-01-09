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ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов на президентские выборы

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов на президентские выборы В Азербайджане завершен процесс регистрации кандидатов в президенты.
Внутренняя политика
9 января 2024 г. 16:55
ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов на президентские выборы

В Азербайджане завершен процесс регистрации кандидатов в президенты.

Как сообщает Report, ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года:

1. Кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев;

2. независимый кандидат Захид Орудж;

3. Кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев;

4. Кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа;

5. Кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев;

6. Кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев

7. независимый кандидат Фуад Алиев;

Ранее отмечалось, что ЦИК утвердила выдвижение кандидатур 17 человек на предстоящих президентских выборах, однако 10 из них не представили в комиссию необходимые для регистрации кандидатуры документы в срок.

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Версия на английском языке Process of registering presidential candidacy in Azerbaijan ends
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda prezidentliyə namizədliyin qeydə alınması prosesi başa çatıb

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