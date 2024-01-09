ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов на президентские выборы

В Азербайджане завершен процесс регистрации кандидатов в президенты.
Как сообщает Report, ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года:
1. Кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев;
2. независимый кандидат Захид Орудж;
3. Кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев;
4. Кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа;
5. Кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев;
6. Кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев
7. независимый кандидат Фуад Алиев;
Ранее отмечалось, что ЦИК утвердила выдвижение кандидатур 17 человек на предстоящих президентских выборах, однако 10 из них не представили в комиссию необходимые для регистрации кандидатуры документы в срок.