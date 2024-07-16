ЦИК выделит бесплатное эфирное время для предвыборной агитации кандидатов в депутаты в пяти медиа-субъектах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выделит бесплатное эфирное время и места для публикаций в медиа-субъектах для проведения предвыборной агитации на внеочередных выборах в Милли Меджлис, назначенных на 1 сентября 2024 года.
Как сообщили Report из ЦИК, политическим партиям и блокам политических партий, кандидаты которых зарегистрированы более чем в 60 одномандатных избирательных округах по стране, будет выделено бесплатное эфирное время и места для публикаций в следующих медиа-субъектах:
- Общественная телерадиовещательная компания;
- Газета "Азербайджан";
- Газета "Халг газети";
- Газета "Республика";
- Газета "Бакинский рабочий".