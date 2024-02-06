ЦИК: Выборы будут мониторить наблюдатели от 14 партий, у которых нет своих кандидатов

Своих наблюдателей на внеочередные президентские выборы 7 февраля направят также 14 политических партий, у которых нет своих кандидатов.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.
"Пять из семи кандидатов в президенты выдвинуты политическими партиями. Однако 14 партий, у которых нет своих кандидатов на завтрашних выборах, также направят наблюдателей. Всего зарегистрированы более 90 тыс. наблюдателей, из которых свыше 50 тыс. представители политических партий", - сказал он.