ЦИК: Выборы будут мониторить наблюдатели от 14 партий, у которых нет своих кандидатов

ЦИК: Выборы будут мониторить наблюдатели от 14 партий, у которых нет своих кандидатов

Своих наблюдателей на внеочередные президентские выборы 7 февраля направят также 14 политических партий, у которых нет своих кандидатов.

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Своих наблюдателей на внеочередные президентские выборы 7 февраля направят также 14 политических партий, у которых нет своих кандидатов. Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов. "Пять из семи кандидатов в президенты выдвинуты политическими партиями. Однако 14 партий, у которых нет своих кандидатов на завтрашних выборах, также направят наблюдателей. Всего зарегистрированы более 90 тыс. наблюдателей, из которых свыше 50 тыс. представители политических партий", - сказал он. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Over 50,000 observers from 14 political parties to monitor presidential elections