Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вручит журналистам специальные награды.
Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании председатель ЦИК Мазахир Панахов.
По его словам, медиа-организация, которая первая распространит информацию о выборах на освобожденных территориях, в Ханкенди и Ходжалы, будет удостоена специальной награды.
Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.
15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.