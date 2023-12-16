ЦИК вручит журналистам специальные награды

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вручит журналистам специальные награды.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вручит журналистам специальные награды.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, медиа-организация, которая первая распространит информацию о выборах на освобожденных территориях, в Ханкенди и Ходжалы, будет удостоена специальной награды.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.