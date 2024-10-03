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ЦИК внесла изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий

ЦИК внесла изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий.
Внутренняя политика
3 октября 2024 г. 16:43
ЦИК внесла изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий.

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

По словам зампредседателя ЦИК Ровзата Гасымова, освобождены от занимаемой должности некоторые члены комиссий первого Низаминского №24, первого Сумгайытского №42, Имишли-Саатлинского избирательного округа №82, на их места произведены новые назначения.

В свою очередь секретарь ЦИК Микаил Рагимов сообщил об изменениях в составе комиссии Бейлаганского избирательного округа №83.

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