ЦИК внесла изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий.

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

По словам зампредседателя ЦИК Ровзата Гасымова, освобождены от занимаемой должности некоторые члены комиссий первого Низаминского №24, первого Сумгайытского №42, Имишли-Саатлинского избирательного округа №82, на их места произведены новые назначения.

В свою очередь секретарь ЦИК Микаил Рагимов сообщил об изменениях в составе комиссии Бейлаганского избирательного округа №83.