​ЦИК внес ясность в вопрос голосования на парламентских выборах избирателей, переселенных с Советской

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Жители "Советской" смогут голосовать на парламентских выборах, которые состоятся этой осенью". Об этом заявил Report заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натиг Мамедов.

Н.Мамедов отметил, что переселенные жители включаются в список избирателей по новому месту жительства: "Этот процесс идет. Здесь нет никаких проблем. Переселенные жители не могут остаться в стороне от выборов. В Азербайджане право голоса может быть дано избирателю даже в день выборов. Если по каким-то причинам избиратель не включен в список, будь то снос или переселение, его право голоса может быть признано и в день голосования".

Н.Мамедов рекомендовал избирателям проявлять активность в этом вопросе: "Мы разместили список избирателей на сайте ЦИК, каждый может проверить, есть ли в списке его имя, или обратиться в случае необходимости исправления какой-либо информации. ЦИК держит этот вопрос в центре внимания".

Большинство переселенных жителей зарегистрированы в 3-ем Ясамальском избирательном округе №17.