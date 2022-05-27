ЦИК внес изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий

Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий.

Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Центральной избирательной комиссии.

Согласно решению, Махмуд Балагардаш оглу Мамедзаде от Хазар – Пираллахинского избирательного округа №13, Рамиль Салех оглу Джафаров от Сальянского избирательного округа №59, Араз Тофик оглу Ахмедов от Нефтчалинского избирательного округа №61, Шакир Алиш оглу Алиев от Бардинского городского избирательного округа №93 досрочно освобождаются от должности членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Членами окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса назначены Эльвин Тябият оглу Гасымзаде от Хазар – Пираллахинского избирательного округа №13, Рузия Рафаэль гызы Велиева от первого Кяпазского (Гянджа) избирательного округа №39, Хейрулла Эльдар оглу Гулиев от Сальянского избирательного округа №59, Эмин Сабир оглу Лятифов от Лянкяранского избирательного округа №73, Аскерхан Исмаил оглу Гасанов от Агдашского избирательного округа №90.