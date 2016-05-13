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    ЦИК внес изменения в инструкцию в связи с ежегодными финансовыми отчетами партий

    Изменения приняты путем голосования

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был обсужден вопрос внесения изменений в "Инструкцию о правилах приема ежегодных финансовых отчетов, представленных политическими партиями, и их обнародования". 

    Как сообщает Report, информацию об изменениях предоставил заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов. 

    Он заявил, что раньше ежегодные финансовые отчеты партий рассматривались и обнародовались через 24 часа, сейчас доклады будут обнародованы путем размещения на официальной интернет-странице ЦИК в течение 1 рабочего дня со дня их предоставления.

    Изменения приняты путем голосования.

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