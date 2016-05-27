ЦИК Азербайджана вернул в госбюджет 386 тыс. манатов неиспользованных средств

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В представленном в Милли Меджлис отчете Центральной избирательной комиссии на 2015 год из предусмотренных в бюджете средств открыто к финансированию 41 769,6 тыс. манатов, на кассовые расходы пришлось 41 729, 3 тыс. манатов или 99,98%, фактически израсходовано 41 412,8 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по годовому отчету и законопроекту об исполнении госбюджета на 2015 год.

В прошлом году расходы на заработную плату составили 14 125,6 тыс. манатов, на закупку товаров и услуг - 27 173,8 тыс. манатов, иные расходы - 276,6 тыс. манатов, закупку нефинансовых активов - 153,3 тыс. манатов. Из открытых к финансированию средств 40,3 тыс. манатов по итогам года были возвращены в бюджет.

В 2015 году было израсходовано на 8 107,3 манатов больше, чем в 2014 году.

Расходы на заработную плату составили 9 870,1 тыс. манатов, на закупку товаров и услуг - 1 833,4 тыс. манатов, на пенсии и социальные выплаты - 9 тыс. манатов, иные расходы - 30,7 тыс. манатов, закупку нефинансовых активов - 154,4 тыс. манатов. По итогам года из открытых к финансированию средств 386 тыс. манатов или 3,1% были возвращены в бюджет.

Также по итогам года возникла дебиторская задолженность перед госбюджетом по коммунальным услугам в размере 900 манатов.