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ЦИК: Веб-камеры будут установлены в 119 избирательных округах

ЦИК: Веб-камеры будут установлены в 119 избирательных округах Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ведет процесс настройки веб-камер, установленных на 1000 избирательных участках в 119 избирательных округах.
Внутренняя политика
22 августа 2024 г. 16:24
ЦИК: Веб-камеры будут установлены в 119 избирательных округах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ведет процесс настройки веб-камер, установленных на 1000 избирательных участках в 119 избирательных округах.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов заявил на сегодняшнем заседании комиссии.

Он отметил, что будут предприняты необходимые технические действия и опубликован список веб-камер.

Гасымов подчеркнул, что на выборах будут активно использоваться возможности информационно-коммуникационных технологий.

По его словам, использование веб-камер в избирательной системе стало традицией, начиная с 2008 года.

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Версия на английском языке CEC official says webcams cover 119 constituencies in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке MSK sədrinin müavini: Veb-kamera quraşdırılan seçki məntəqələrinin siyahısı dərc olunacaq

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