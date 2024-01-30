ЦИК: В день президентских выборов 228 гражданам Азербайджана исполнится 18 лет

В день президентских выборов – 7 февраля 228 гражданам Азербайджана исполнится 18 лет

В день президентских выборов – 7 февраля 2024 года 228 гражданам Азербайджана исполнится 18 лет.

Об этом сказал в интервью Report заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

Гасымов отметил, что все они получат право голосовать в день выборов. ЦИК готовит специальный проект, благодаря которому день выборов особенно запомнится этим избирателям, сказал он.

"В целом число избирателей, которые 7 февраля будут голосовать впервые, превышает 407 тыс. Также есть граждане, которые впервые проголосуют именно на выборах президента. Их число составляет примерно 590 тыс.", - добавил Гасымов.

С полным текстом интервью с зампредседателя ЦИК Ровзатом Гасымовым можете ознакомиться по ссылке.