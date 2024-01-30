О нас

ЦИК: В день президентских выборов 228 гражданам Азербайджана исполнится 18 лет

ЦИК: В день президентских выборов 228 гражданам Азербайджана исполнится 18 лет В день президентских выборов – 7 февраля 228 гражданам Азербайджана исполнится 18 лет
Внутренняя политика
30 января 2024 г. 14:43
ЦИК: В день президентских выборов 228 гражданам Азербайджана исполнится 18 лет

В день президентских выборов – 7 февраля 2024 года 228 гражданам Азербайджана исполнится 18 лет.

Об этом сказал в интервью Report заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

Гасымов отметил, что все они получат право голосовать в день выборов. ЦИК готовит специальный проект, благодаря которому день выборов особенно запомнится этим избирателям, сказал он.

"В целом число избирателей, которые 7 февраля будут голосовать впервые, превышает 407 тыс. Также есть граждане, которые впервые проголосуют именно на выборах президента. Их число составляет примерно 590 тыс.", - добавил Гасымов.

С полным текстом интервью с зампредседателя ЦИК Ровзатом Гасымовым можете ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident seçkiləri günü 18 yaşı tamam olacaq seçicilərin sayı açıqlanıb

Самое читаемое

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
24 января 2024 г. 15:37
В Баку пропала помещенная в приют девушка
В Баку пропала помещенная в приют девушка
24 января 2024 г. 09:45
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
24 января 2024 г. 12:20
На заводе министерства оборонной промышленности произошел взрыв, есть пострадавшие
На заводе министерства оборонной промышленности произошел взрыв, есть пострадавшие
23 января 2024 г. 16:30
Азербайджанская делегация приостановила сотрудничество с ПАСЕ
Азербайджанская делегация приостановила сотрудничество с ПАСЕ
24 января 2024 г. 18:18
В районах ожидается сильный ветер, снег 
В районах ожидается сильный ветер, снег 
26 января 2024 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi