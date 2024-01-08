ЦИК: В Азербайджане всем кандидатам в президенты предоставляются равные права

В Азербайджане в соответствии с законодательством обеспечиваются равные права для всех кандидатов, участвующих в президентских выборах.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он отметил, что в соответствии с всеобщей программой выборов ЦИК проводит совместный семинар с верховным и апелляционными судами на тему разрешения избирательных споров.
"Согласно законодательству, всем кандидатам, участвующим в выборах, предоставляются равные права, в том числе в вопросах, касающихся жалоб и апелляций", - сказал Панахов.
По словам главы ЦИК, жалобы могут направить зарегистрированные кандидаты в президенты и их полномочные представители.
Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.
На сегодняшний день свои кандидатуры на предстоящие выборы выдвинули 17 человек. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов – действующего президента Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан", Рази Нуруллаева от Партии национальный фронт и независимого кандидата Захида Оруджа.