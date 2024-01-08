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ЦИК: В Азербайджане всем кандидатам в президенты предоставляются равные права

ЦИК: В Азербайджане всем кандидатам в президенты предоставляются равные права Центральная избирательная комиссия предоставит равные права всем кандидатам, участвующим в президентских выборах.
Внутренняя политика
8 января 2024 г. 11:39
ЦИК: В Азербайджане всем кандидатам в президенты предоставляются равные права

В Азербайджане в соответствии с законодательством обеспечиваются равные права для всех кандидатов, участвующих в президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что в соответствии с всеобщей программой выборов ЦИК проводит совместный семинар с верховным и апелляционными судами на тему разрешения избирательных споров.

"Согласно законодательству, всем кандидатам, участвующим в выборах, предоставляются равные права, в том числе в вопросах, касающихся жалоб и апелляций", - сказал Панахов.

По словам главы ЦИК, жалобы могут направить зарегистрированные кандидаты в президенты и их полномочные представители.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

На сегодняшний день свои кандидатуры на предстоящие выборы выдвинули 17 человек. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов – действующего президента Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан", Рази Нуруллаева от Партии национальный фронт и независимого кандидата Захида Оруджа.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: "Prezident seçkilərinə qatılan bütün tərəflərə bərabər şərait yaradılır"

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