ЦИК: На 1000 участках по 119 избирательным округам установлены веб-камеры

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Под председательством Мазахира Панахова прошло очередное заседание Центризбиркома (ЦИК).

Как сообщили Report в отделе медиа и связей с общественностью секретариата ЦИК, сначала на заседании утвердили протокол проведенного 10 сентября этого года заседания комиссии.

Затем было принято решение установить веб-камеры в 1 000 избирательных участках по 119 избирательным округам с целью беспрерывного наблюдения за процессом голосования в день всенародного голосования 26 сентября 2016 года по всей территории страны. При осуществлении данного процесса ссылались на принцип полного охвата всей страны за исключением оккупированных территорий.

На заседании, где присутствовали представители СМИ, также рассмотрели текущие вопросы.