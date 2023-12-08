ЦИК утвердила Календарный план досрочных президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила Календарный план основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила Календарный план основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, информацию об этом представила секретарь комиссии Арифа Мухтарова.

Календарный план был утвержден членами ЦИК.

Отметим, что 7 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, выборы пройдут 7 февраля 2024 года.