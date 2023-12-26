ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры еще 8 человек на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила выдвижение еще 8 кандидатов на внеочередных президентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила выдвижение еще 8 кандидатов на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказала секретарь ЦИК Арифе Мухтарова.

По ее словам, на заседании ЦИК в результате голосования было утверждено выдвижение кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталиба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багырзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли.

Таким образом, число кандидатов, чье выдвижение утвердил ЦИК, достигло 15.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.