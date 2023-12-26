О нас

ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры еще 8 человек на президентские выборы

ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры еще 8 человек на президентские выборы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила выдвижение еще 8 кандидатов на внеочередных президентских выборах
Внутренняя политика
26 декабря 2023 г. 16:41
ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры еще 8 человек на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила выдвижение еще 8 кандидатов на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказала секретарь ЦИК Арифе Мухтарова.

По ее словам, на заседании ЦИК в результате голосования было утверждено выдвижение кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталиба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багырзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли.

Таким образом, число кандидатов, чье выдвижение утвердил ЦИК, достигло 15.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiqlənən şəxslərin sayı 15-ə çatıb - SİYAHI

Экслюзивные новости

Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi