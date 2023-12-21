ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры еще 6 человек на президентские выборы

ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры еще 6 человек на президентские выборы

ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры еще шестерых человек на внеочередные президентские выборы, которые состоятся 7 февраля.

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ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры еще шестерых человек на внеочередные президентские выборы, которые состоятся 7 февраля. Как передает Report, об этом сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова. Ими являются независимые кандидаты Захид Орудж и Фуад Алиев, представители от Партии великого созидания Фазиль Мустафа, партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, "Народный фронт всего Азербайджана" Гудрат Гасангулиев, Партии национального фронта Рази Нуруллаев. Ранее 19 декабря ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан". Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года. Подпишитесь на наш Telegram канал