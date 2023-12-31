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ЦИК утвердил выдвижение еще одного кандидата на предстоящие президентские выборы

ЦИК утвердил выдвижение еще одного кандидата на предстоящие президентские выборы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила выдвижение еще одного кандидата на предстоящие выборы президента.
Внутренняя политика
31 декабря 2023 г. 15:09
ЦИК утвердил выдвижение еще одного кандидата на предстоящие президентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила выдвижение еще одного кандидата на предстоящие выборы президента.

Как сообщает Report, об этом сказала секретарь ЦИК Арифе Мухтарова.

После обсуждений вопрос об утверждении выдвижения кандидатуры самовыдвиженца Аваза Бабирхан оглу Темирхана был поставлен на голосование и принят.

Таким образом, число утвержденных выдвижений на пост президента достигло 17.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiqlənən şəxslərin sayı 17-yə çatıb

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