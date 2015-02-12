​ЦИК утвердил расформированные ранее составы избирательных комиссий

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня прошло заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, сначала были утверждены протоколы заседаний ЦИК от 11 и 12 января 2015 года.

На заседании было принято решение о проведении в составе некоторых окружных избирательных комиссий соответствующих изменений. Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова напомнила присутствующим, что после муниципальных выборов 23 декабря 2014 года было принято решение о роспуске окружных избирательных комиссий Шабранско-Сиязанского избирательного округа №54, Масаллинского городского избирательного округа №70 и Лянкярано-Масаллинского избирательного округа №75. На заседании путем открытого голосования были назначены новые члены избирательных комиссий.

Тем самым, были сформированы составы комиссий, которые ранее были распущены. Двое членов комиссии из Сальяно-Нефтчалинского избирательного округа №60 и Балакяно-Закатальского избирательного округа № 111 были освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию.