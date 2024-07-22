ЦИК утвердил кандидатуры 16 человек на парламентские выборы

В Азербайджане на предстоящие 1 сентября внеочередные парламентские выборы в качестве кандидатов подали заявки 1048 человек по 125 избирательным округам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

Он отметил, что подтверждено выдвижение кандидатур 700 человек.

"Из них 609 человек получили подписные листы, 57 человек уже вернули подписные листы. Зарегистрирована кандидатура 16 человек", - сказал Панахов.