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ЦИК утвердил кандидатуры 16 человек на парламентские выборы 

ЦИК утвердил кандидатуры 16 человек на парламентские выборы 
Внутренняя политика
22 июля 2024 г. 17:16
ЦИК утвердил кандидатуры 16 человек на парламентские выборы 

В Азербайджане на предстоящие 1 сентября внеочередные парламентские выборы в качестве кандидатов подали заявки 1048 человек по 125 избирательным округам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

Он отметил, что подтверждено выдвижение кандидатур 700 человек.

"Из них 609 человек получили подписные листы, 57 человек уже вернули подписные листы. Зарегистрирована кандидатура 16 человек", - сказал Панахов.

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Версия на английском языке Candidacy of 16 persons for Azerbaijan parliamentary elections registered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 16 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb

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