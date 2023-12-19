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ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на президентские выборы

ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на президентские выборы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на президентские выборы
Внутренняя политика
19 декабря 2023 г. 16:14
ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила выдвижение кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева на президентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, решение было принято по итогам сегодняшнего заседания комиссии.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Central Election Commission approves candidacy of Ilham Aliyev for presidential elections
Версия на азербайджанском языке MSK İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

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