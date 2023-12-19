ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила выдвижение кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева на президентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, решение было принято по итогам сегодняшнего заседания комиссии.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.