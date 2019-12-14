ЦИК утвердил кандидатуру 71 участника внеочередных парламентских выборов

Обнародовано количество обращений, поступивших до сегодняшнего дня в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 9 февраля.

Как сообщает Report, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов во время выступления на сегодняшнем заседании сообщил, что для участия обратились 268 кандидатов.

По словам М.Панахова, из числа обратившихся лиц утверждена кандидатура 71 человека.

Председатель ЦИК отметил, что 29 обратившихся взяли подписные листы.