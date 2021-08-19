ЦИК утвердил кандидатов в ОИК от беспартийных депутатов и миноритарных партий в ММ

"Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, представляющие беспартийных депутатов Милли Меджлиса, выдвинули 375 кандидатур в члены Окружных избирательных комиссий (ОИК)".

"Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, представляющие беспартийных депутатов Милли Меджлиса, выдвинули 375 кандидатур в члены Окружных избирательных комиссий (ОИК)".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арифа Мухтарова.

Секретарь ЦИК Микаил Рагимов сообщил, что членами комиссии, представляющими в Центризбиркоме политические партии, находящиеся в меньшинстве в Милли Меджлисе, были выдвинуты кандидатуры 375 человек в составы ОИК.

По его словам, кандидатуры выдвинуты от всех 10 миноритарных политических партий, представленных в парламенте.

Оба списка кандидатов были вынесены на голосование и приняты.