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ЦИК: Списки избирателей размещены на информационных стендах

ЦИК: Списки избирателей размещены на информационных стендах Списки избирателей размещены на информационных стендах.
Внутренняя политика
1 августа 2024 г. 17:24
ЦИК: Списки избирателей размещены на информационных стендах

Списки избирателей размещены на информационных стендах.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил заместитель председателя комиссии Ровзат Гасымов.

По его словам, цель - ознакомление граждан со списком избирателей и получение дополнительных разъяснений относительно внеочередных парламентских выборов, назначенных на 1 сентября текущего года.

В соответствии со статьей 48.1 Избирательного кодекса, участковые избирательные комиссии обязаны не позднее чем за 35 дней (до 28 июля 2024 года) до дня голосования обеспечить размещение списков избирателей на информационных стендах.

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Версия на азербайджанском языке Parlament seçkiləri ilə əlaqədar seçici siyahıları məlumat lövhələrində yerləşdirilib

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