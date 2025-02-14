ЦИК Азербайджана сегодня подведет итоги муниципальных выборов

Сегодня состоится заседание Центральной избирательной комиссии.

Сегодня состоится заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Как сообщает Report , на заседании будет представлена и утверждена информация об общих итогах муниципальных выборов.

Согласно "Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике", проверка и утверждение итогов выборов должны быть завершены в течение 20 дней с момента дня голосования, то есть не позднее 18 февраля 2025 года, в соответствии с Избирательным кодексом.

Объявление окончательных итогов выборов должно состояться не позднее 25 дней после дня голосования, то есть до 23 февраля 2025 года.

Обе процедуры находятся в ведении Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что на муниципальных выборах, прошедших 29 января, в голосовании приняли участие 1 874 810 избирателей, а явка составила 31,45 %.