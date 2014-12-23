​ЦИК сделал заявление об активности избирателей на 15:00

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) огласила результаты активности избирателей на 15:00 часов.

Как сообщает Report, заведующий Информационным центром "Выборы" секретариата ЦИК Руфат Гюльмамедов заявил, что с момента начала голосования проголосовали 1563357 из 4819382 избирателей (32,44%).

Р.Гюльмамедов заявил о поступлении в Информационный центр "Выборы" более 80-ти обращений: "Обращения были сделаны как через интернет, так и при помощи звонков на "горячую линию" и пр. Обратившиеся в основном хотели узнать адреса избирательных участков. До сих пор в ЦИК не поступало обращений, связанных с правонарушениями".

Отметим, что на проходящих в 118-ти округах муниципальных выборах в 1607 муниципалитетов должно быть избрано 15 035 членов. Регистрацию для членства в муниципалитетах прошли 37 077 человек. В выборах принимают участие представители 8 политических партий. Члены 30-ти партий подключились к выборам в индивидуальном порядке.

Регистрацию для наблюдения за выборами прошли 55 551 местных наблюдателей. Кроме того, аккредитацию для наблюдения за процессом выборов прошли 6 наблюдателей Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников Межпарламентской ассамблеи СНГ.