ЦИК Азербайджана сделал предупреждение двум кандидатам в депутаты

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии было сделано официальное предупреждение Ульви Гасанову, выдвинувшему кандидатуру из Бинагадинского избирательного округа №9, и его полномочному представителю Мехману Гусейнову.

Как передает Report, полномочный представитель Кямаледдина Гафарова, чья кандидатура от партии "Ени Азербайджан" была зарегистрирована с того же округа, обратился в ЦИК и сообщил, что во время встречи К.Гафарова с избирателями У.Гасанов и М.Гусейнов привели на место встречи заранее подговоренных лиц для проведения кампании против К.Гафарова.

ЦИК после разбирательства посчитал обращение обоснованным. После обсуждений было принято решение сделать У.Гасанову и М.Гусейнову предупреждение. Предложение было принято путем голосования.

Отметим, что М.Гусейнов также выдвинул кандидатуру в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31.