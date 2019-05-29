ЦИК: Самому пожилому избирателю Азербайджана 125 лет

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"В Азербайджане завершилось уточнение списка избирателей".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, на данный момент в Азербайджане насчитывается 5 212 902 избирателя, 50,83% (2 649 641) из которых женщины, 49,17% (2 563 261) - мужчины.

М.Панахов отметил, что по сравнению с предыдущим годом, в этом году статистика избирателей возросла примерно на 21 000 человек: "И в 2019 году самым пожилым избирателем является жительница Бардинского района. Это - 125-летняя Самарга Гюльмамед гызы Аллахвердиева 1894 г.р. Самому пожилому мужчине-избирателю 107 лет. Это - зарегистрированный по Лачынскому избирательному округу №120 Ахмедов Шахверди".

Отметим, что процесс уточнения списка избирателей стартовал с января месяца.