О нас

ЦИК: Самая высокая активность избирателей наблюдается в Ханкендинском округе

ЦИК: Самая высокая активность избирателей наблюдается в Ханкендинском округе На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане самая высокая активность избирателей наблюдается в Ханкендинском избирательном округе №122.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 13:02
ЦИК: Самая высокая активность избирателей наблюдается в Ханкендинском округе

На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане самая высокая активность избирателей наблюдается в Ханкендинском избирательном округе №122.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Фарид Оруджев.

Он отметил, что к 12:00 явка избирателей на этом избирательном округе составила 32,6%. Правом голоса воспользовались 2 182 человека.

По данным Центризбиркома, к 12:00 по стране проголосовали 20,39% избирателей (1 309 522 человека).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Constituency in Khankandi leads in voter turnout across Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке MSK Katibliyinin İnformasiya Mərkəzi: Ölkə üzrə seçici fəallığı ən yüksək olan dairə 122 saylı Xankəndi seçki dairəsidir

Другие новости из категории

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей приступил к подготовке Концепции семьи
Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей приступил к подготовке "Концепции семьи"
1 сентября 2024 г. 14:10
В Азербайджане уже проголосовали более миллиона избирателей
ФотоВ Азербайджане уже проголосовали более миллиона избирателей
1 сентября 2024 г. 14:09
Председатель ОИК №71: За ходом голосования по округу наблюдают 777 наблюдателей
Председатель ОИК №71: За ходом голосования по округу наблюдают 777 наблюдателей
1 сентября 2024 г. 13:29
Наблюдатель из Гамбии: Впечатлен уровнем организации избирательного процесса
Наблюдатель из Гамбии: Впечатлен уровнем организации избирательного процесса
1 сентября 2024 г. 13:09
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Наблюдатели от СНГ: Все избирательные права граждан Азербайджана реализуются в полной мере
Наблюдатели от СНГ: Все избирательные права граждан Азербайджана реализуются в полной мере
1 сентября 2024 г. 13:04
В Ханкенди проголосовали 32,6% избирателей
В Ханкенди проголосовали 32,6% избирателей
1 сентября 2024 г. 13:02
Oracle Advisory Group: В рамках exit-poll выборов в парламент Азербайджана опрошены более 20 тыс. человек
ФотоOracle Advisory Group: В рамках exit-poll выборов в парламент Азербайджана опрошены более 20 тыс. человек
1 сентября 2024 г. 12:59
Явка избирателей в Нахчыванской АР на 12:00 составила 19,52%
Явка избирателей в Нахчыванской АР на 12:00 составила 19,52%
1 сентября 2024 г. 12:55
Замглавы ЦИК Кыргызстана: Увиденное дает основание говорить о невозможности фальсификации на выборах
Замглавы ЦИК Кыргызстана: Увиденное дает основание говорить о невозможности фальсификации на выборах
1 сентября 2024 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi