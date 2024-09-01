ЦИК: Самая высокая активность избирателей наблюдается в Ханкендинском округе

На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане самая высокая активность избирателей наблюдается в Ханкендинском избирательном округе №122.

На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане самая высокая активность избирателей наблюдается в Ханкендинском избирательном округе №122.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Фарид Оруджев.

Он отметил, что к 12:00 явка избирателей на этом избирательном округе составила 32,6%. Правом голоса воспользовались 2 182 человека.

По данным Центризбиркома, к 12:00 по стране проголосовали 20,39% избирателей (1 309 522 человека).