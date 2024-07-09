ЦИК завтра проведет совещание с главами всех окружных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) совместно с различными госструктурами проведет просветительские мероприятия по избирательному процессу.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) совместно с различными госструктурами проведет просветительские мероприятия по избирательному процессу.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, завтра состоится совещание с главами всех окружных избирательных комиссий по данному вопросу.

Панахов подчеркнул, что в 2011 году в соответствии с распоряжением президента была разработана национальная программа действий: "Документ строго регламентировал обязанности уполномоченных государственных органов. ЦИК также принимает активное участие в процессе. Просветительские мероприятия проводятся не только в преддверии выборов, но и обычное время".