О нас

ЦИК: Ряд международных наблюдателей посетили около 1000-1400 избирательных участков

ЦИК: Ряд международных наблюдателей посетили около 1000-1400 избирательных участков Миссии международных наблюдателей, представляющие наиболее крупные организации, уже посетили около 1000-1400 избирательных участков.
Внутренняя политика
1 февраля 2024 г. 17:01
ЦИК: Ряд международных наблюдателей посетили около 1000-1400 избирательных участков

Миссии международных наблюдателей, представляющие наиболее крупные организации, уже посетили около 1000-1400 избирательных участков.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал заместитель председателя Ровзат Гасымов.

По его словам, многие европейские организации считают, что 20-25 минут вполне достаточно для проведения мониторинга на одном избирательном участке.

"На основе наблюдений в этот промежуток времени они формируют мнение о процессе голосования. Однако наши веб-камеры позволяют наблюдать за всем процессом голосования, от начала до конца", - сказал Гасымов.

Он добавил, что процесс установки веб-камер в избирательных участках уже завершен.

"Предприняты необходимые меры, чтобы полностью исключить вероятность любого стороннего влияния на выбор избирателей в день голосования. Камеры не направлены на избирательные кабины", - отметил Гасымов.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MSK: "Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar 1000-1400 arası məntəqədə prosesin gedişini müşahidə edib"

Самое важное

Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi