ЦИК: Ряд международных наблюдателей посетили около 1000-1400 избирательных участков

Миссии международных наблюдателей, представляющие наиболее крупные организации, уже посетили около 1000-1400 избирательных участков.

Миссии международных наблюдателей, представляющие наиболее крупные организации, уже посетили около 1000-1400 избирательных участков.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал заместитель председателя Ровзат Гасымов.

По его словам, многие европейские организации считают, что 20-25 минут вполне достаточно для проведения мониторинга на одном избирательном участке.

"На основе наблюдений в этот промежуток времени они формируют мнение о процессе голосования. Однако наши веб-камеры позволяют наблюдать за всем процессом голосования, от начала до конца", - сказал Гасымов.

Он добавил, что процесс установки веб-камер в избирательных участках уже завершен.

"Предприняты необходимые меры, чтобы полностью исключить вероятность любого стороннего влияния на выбор избирателей в день голосования. Камеры не направлены на избирательные кабины", - отметил Гасымов.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.