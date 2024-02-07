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ЦИК РФ: Уверены, что выборы в России пройдут на столь же высоком уровне, что и в Азербайджане

ЦИК РФ: Уверены, что выборы в России пройдут на столь же высоком уровне, что и в Азербайджане Секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член комиссии Антон Лопатин выразили уверенность в том, что предстоящие президентские выборы в РФ будут организованы на таком же высоком уровне, что и в Азербайджане.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 12:48
ЦИК РФ: Уверены, что выборы в России пройдут на столь же высоком уровне, что и в Азербайджане

Секретарь ЦИК России Наталья Бударина и член комиссии Антон Лопатин выразили уверенность в том, что предстоящие президентские выборы в РФ будут организованы на таком же высоком уровне, что и в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом международные наблюдатели заявили по итогам мониторинга на избирательном участке №18 Насими-Сабаильского избирательного округа №1.

"15-18 марта в России также пройдут президентские выборы. Уверены, что они будут организованы на столь же высоком уровне, что и в Азербайджане. Мы придаем особое значение выборам в Азербайджане. Процесс организован в соответствии с местным законодательством, наблюдается активность избирателей. Процесс голосования хорошо организован. Наши наблюдения и впечатления положительные", - сообщили наблюдатели.

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Версия на английском языке ФотоRussia's CEC officials say 'confident' elections in Russia will be held at same high level as in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya MSK-nın katibi: "Səsvermə prosesi ilə bağlı müşahidə və təəssüratlarımız müsbətdir"

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