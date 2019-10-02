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ЦИК рассматривает обращение о лишении мандата депутата Рафаэля Джабраилова

ЦИК рассматривает обращение о лишении мандата депутата Рафаэля Джабраи

В ближайшие минуты начнется заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, ЦИК рассмотрит обращение о лишении мандата депутата Рафаэля Джабраилова.

Напомним, что накануне Рафаэль Джабраилов обратился в парламент Азербайджана в связи с лишением депутатского мандата. После этого парламент обратился в ЦИК для рассмотрения вопроса.

Отметим, что Р.Джабраилов заложил депутатское удостоверение III и IV созывов из-за долга в размере 300 тыс.долларов.

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