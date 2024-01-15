О нас

ЦИК: Распределено бесплатное эфирное время для кандидатов на Общественном телевидении

ЦИК: Распределено бесплатное эфирное время для кандидатов на Общественном телевидении Проведена жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, выделенного Общественной телерадиокомпанией (для агитационных кампаний кандидатов в президенты.
Внутренняя политика
15 января 2024 г. 15:26
ЦИК: Распределено бесплатное эфирное время для кандидатов на Общественном телевидении

Проведена жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, выделенного Общественной телерадиокомпанией для агитационных кампаний кандидатов в президенты.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, свои агитационные кампании на Общественном телеканале кандидаты будут проводить посредством программы "Diqqət Mərkəzi Seçki", также информация будет публиковаться на страницах телерадиокомпании в социальных сетях.

Гасымов сообщил, что кандидатам будет предоставлено время по понедельникам, средам и пятницам в эфире Общественного телевидения, а по вторникам, четвергам и субботам – в эфире Общественного радио. Встречи будут проходить в формате "круглого стола" в 21:00 по местному времени.

Результаты жеребьевки следующие:

1. Независимый кандидат Захид Орудж;

2. Кандидат от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа;

3. Кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев;

4. Кандидат от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев;

5. Кандидат от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев;

6. Кандидат от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев.

7. Независимый кандидат Фуад Алиев.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentliyə namizədlər üçün ödənişsiz efir vaxtının bölgüsü məqsədilə püşkatma keçirilib

Другие новости из категории

ЦИК зарегистрировал доверенных лиц трех кандидатов в президенты
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц трех кандидатов в президенты
15 января 2024 г. 15:56
В газете Азербайджан прошла жеребьевка для публикации агитационных материалов кандидатов
ФотоВ газете "Азербайджан" прошла жеребьевка для публикации агитационных материалов кандидатов
15 января 2024 г. 14:45
ЦИК: Выделены дополнительные места для встреч кандидатов в президенты с избирателями
ЦИК: Выделены дополнительные места для встреч кандидатов в президенты с избирателями
15 января 2024 г. 14:38
В Азербайджане руководящие должности в органах прокуратуры занимают 10 женщин
В Азербайджане руководящие должности в органах прокуратуры занимают 10 женщин
15 января 2024 г. 12:43
Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
15 января 2024 г. 12:05
Кямран Алиев: За 21 год на работу в прокуратуру приняты 1203 человека
Кямран Алиев: За 21 год на работу в прокуратуру приняты 1203 человека
15 января 2024 г. 11:58
На двух столичных автомагистралях восстановлен скоростной режим
На двух столичных автомагистралях восстановлен скоростной режим
15 января 2024 г. 11:54
В связи с празднованием 100-летия Нахчывана создан оргкомитет
В связи с празднованием 100-летия Нахчывана создан оргкомитет
15 января 2024 г. 11:14
Медиацентр ЦИК приступил к деятельности
Медиацентр ЦИК приступил к деятельности
15 января 2024 г. 10:31
Правящая партия Ени Азербайджан начала агитационную кампанию Ильхама Алиева
Правящая партия "Ени Азербайджан" начала агитационную кампанию Ильхама Алиева
15 января 2024 г. 01:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi