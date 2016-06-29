 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЦИК Азербайджана проверил результаты повторных выборов в Милли Меджлис и подвел итоги

    Члены ЦИК подписали протокол повторных выборов в парламент

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана проверила результаты повторных выборов в Милли Меджлис по Агдашскому избирательному округу №90 и подвела итоги. 

    Как сообщает Report, член ЦИК Шаитдин Алиев отметил, что избиратели проявили активность на выборах в данном округе. Он заявил, что за выборами следили международные наблюдатели, которые остались довольны ходом голосования: "Все это еще раз указывает на то, что Центральная избирательная комиссия и окружные избирательные комиссии правильно построили свою работу. Проведенные тренинги повысили опыт членов избирательной комиссии". 

    Председатель ЦИК Мазахир Панахов подчеркнул, что в комиссию в связи с выборами жалоб не поступало: "Поэтому мы решили проверить результаты и подвести итоги. Считаю, что выборы прошли нормально". 

    После этого члены ЦИК подписали протокол повторных выборов в парламент.

    Протокол повторных выборов по Агдашскому избирательному округу №90 ЦИК представит в Конституционный суд. 

    После получения соответствующих документов Конституционный суд в течение 10 дней проверит и утвердит итоги и результаты повторных выборов в Милли Меджлис. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi