ЦИК Азербайджана проверил результаты повторных выборов в Милли Меджлис и подвел итоги

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана проверила результаты повторных выборов в Милли Меджлис по Агдашскому избирательному округу №90 и подвела итоги.

Как сообщает Report, член ЦИК Шаитдин Алиев отметил, что избиратели проявили активность на выборах в данном округе. Он заявил, что за выборами следили международные наблюдатели, которые остались довольны ходом голосования: "Все это еще раз указывает на то, что Центральная избирательная комиссия и окружные избирательные комиссии правильно построили свою работу. Проведенные тренинги повысили опыт членов избирательной комиссии".

Председатель ЦИК Мазахир Панахов подчеркнул, что в комиссию в связи с выборами жалоб не поступало: "Поэтому мы решили проверить результаты и подвести итоги. Считаю, что выборы прошли нормально".

После этого члены ЦИК подписали протокол повторных выборов в парламент.

Протокол повторных выборов по Агдашскому избирательному округу №90 ЦИК представит в Конституционный суд.

После получения соответствующих документов Конституционный суд в течение 10 дней проверит и утвердит итоги и результаты повторных выборов в Милли Меджлис.