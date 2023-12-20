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ЦИК провел совещание для председателей окружных избирательных комиссий

ЦИК провел совещание для председателей окружных избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана провела совещание для председателей окружных избирательных комиссий.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 13:25
ЦИК провел совещание для председателей окружных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана провела совещание для председателей окружных избирательных комиссий.

Как сообщает Report, на совещании присутствовали помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам администрации президента Зейнал Нагдалиев, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев, заместитель министра внутренних дел Исмат Алиев и первый заместитель генпрокурора Эльчин Мамедов.

На совещании обсуждались организационные вопросы подготовки к предстоящим внеочередным выборам президента.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил, что внеочередные президентские выборы, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля следующего года, открыты для международного сообщества.

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Версия на азербайджанском языке MSK dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün müşavirə keçirib

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