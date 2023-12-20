ЦИК провел совещание для председателей окружных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана провела совещание для председателей окружных избирательных комиссий.
Как сообщает Report, на совещании присутствовали помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам администрации президента Зейнал Нагдалиев, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев, заместитель министра внутренних дел Исмат Алиев и первый заместитель генпрокурора Эльчин Мамедов.
На совещании обсуждались организационные вопросы подготовки к предстоящим внеочередным выборам президента.
Председатель ЦИК Мазахир Панахов объявил, что внеочередные президентские выборы, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля следующего года, открыты для международного сообщества.