ЦИК провел семинар по процессу регистрации кандидатов на муниципальные выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжает реализацию различных проектов для субъектов избирательного процесса в рамках подготовки к муниципальным выборам, запланированным на 29 января следующего года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжает реализацию различных проектов для субъектов избирательного процесса в рамках подготовки к муниципальным выборам, запланированным на 29 января следующего года.

Как сообщает Report, 19 декабря был организован семинар по процессу регистрации кандидатов на муниципальные выборы.

Проект направлен на усовершенствование деятельности рабочих групп при окружных избирательных комиссиях, созданных для проверки достоверности информации в подписных листах и прилагаемых к ним документах для регистрации кандидатов.

Практическая часть семинара продолжилась обсуждением и сессией вопросов-ответов по различным вопросам выдвижения и регистрации кандидатов.

В семинаре приняли участие руководители рабочих групп, действующих при каждой окружной избирательной комиссии по 118 избирательным округам.

Фото: Вугар Ханларов