ЦИК проведет информационно-просветительские мероприятия в связи с президентскими выборами

Центральная избирательная комиссия проведет информационно-просветительские мероприятия в связи с предстоящими президентскими выборами.
Как сообщает Report, решение принято по итогам заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов отметил, что будет проведено совещание с участием окружных избирательных комиссий, налажено сотрудничество с теле- и радиоканалами, проведена работа по просвещению избирателей.
Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.
15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.