ЦИК прокомментировал аудиозапись разговора с Фараджем Гулиевым

Кандидат в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31 Мехман Гусейнов распространил аудиозапись разговора с другим кандидатом в депутаты Фараджем Гулиевым.

Как сообщает Report, во время разговора Мехману Гусейнову предлагается взятка.

Председатель Партии Национального возрождения, баллотирующийся из второго Сураханского избирательного округа №31 Фарадж Гулиев заявил, что беседовал со своим оппонентом из указанного округа Мехманом Гусейновым, однако добавил, что аудиозапись была смонтирована.

"Когда я сказал Мехману Гусейнову, что хочу, чтобы он был моим уполномоченным представителем на выборах и вел активную пропаганду, он заявил, что у него обнаружили опухоль и образцы направили в лабораторию. Мехман сказал, что в случае подтверждения подозрений (Дай Аллах, все обойдется), намерен отозвать свою кандидатуру. На это я посоветовал ему не отчаиваться, и заявил, что окажу ему поддержку в лечении, которое обойдется в 10-15 тыс. манатов, мобилизовав всех друзей", - сказал Ф.Гулиев.

В заявлении Report секретарь Центризбрикома Микаил Рагимов отметил, что в связи с вопросом в ЦИК не поступало никаких обращений: "В случае поступления в ЦИК какого-либо обращения, его непременно расследуют".