ЦИК признал необоснованными обращения по трем округам в связи с муниципальными выборами

16:59

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела очередные обращения, поступившие в связи с муниципальными выборами, прошедшими 29 января.

Как сообщает Report, обращения представили секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, члены комиссии и Экспертной группы Рамиз Ибрагимов, Фуад Джавадов, Габиль Оруджов, Наиля Аскерова и Бахшейиш Аскеров.

Отмечается, что обращения касались избирательных округов №115 Шеки сельский (муниципалитет Кичик Дахна), №111 Загатала-Балакен (муниципалитет Загатала), №3 Бабек-Шахбуз-Кенгерли (муниципалитет Шихмахмуд), №80 Лерик-Астара (муниципалитет Визазамин), №58 Хачмаз сельский (муниципалитет Худат), №47 Сумгайыт-Абшерон-Гарадаг (муниципалитет Мушфигабад).

Согласно решению ЦИК, обращения по избирательным округам №115 Шеки сельский (муниципалитет Кичик Дахна), №111 Загатала-Балакен (муниципалитет Загатала) и №47 Сумгайыт-Абшерон-Гарадаг (муниципалитет Мушфигабад) признаны необоснованными, и соответствующие решения окружных избирательных комиссий оставлены без изменений.

Также обращения по округам №3 Бабек-Шахбуз-Кенгерли (муниципалитет Шихмахмуд), №80 Лерик-Астара (муниципалитет Визазамин) и №58 Хачмаз сельский (муниципалитет Худат) были возвращены заявителям в связи с истечением срока подачи обращений.

Напомним, что в муниципальных выборах, проведенных 29 января, правом голоса воспользовались 1 миллион 874 тысячи 810 избирателей, а явка избирателей составила 31,45%.