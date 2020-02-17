​ЦИК признал результаты по 7 избирательным участкам недействительными

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана сегодня рассмотрела обращение кандидатов в депутаты Милли Меджлиса от второго Хатаинского избирательного округа № 34 Самеда Рагимли и других.

Как сообщает Report, об этом сказал член ЦИК Илькин Шахбазов.

На заседании был обсужден вопрос о признании недействительными результатов голосования по 7 избирательным участкам данного округа, принято соответствующее решение.

Избирательные участки, результаты по которым признаны недействительными: 1, 2, 3, 4, 18, 30 и 35.

Напомним, что во втором Хатаинском избирательном округе №34 насчитывается 36 избирательных участков.

В этом округе лидирует Михаил Забелин.