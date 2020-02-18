ЦИК признал недействительными результаты еще по 6 участкам – ОБНОВЛЕНО

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На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение Гусейнли Ильгара, Фарзалиева Мурада и др., выдвинувших кандидатуры от Имишлинского избирательного округа №79 в связи с выборами в Милли Меджлис Азербайджана, состоявшими 9 февраля.

Как передает Report, информацию об этом предоставил член ЦИК Бахшейиш Аскеров.

Он сообщил, что обратившийся И.Гусейнли оспорил результаты нескольких избирательных участков, обратившись в ОИК: "Однако при обращении в ОИК он увеличил количество участков по данному округу. Он представил 1 протокол.

Другие кандидаты также в связи со своими обращениями предъявили видео-запись. По каждому из видеокадров проведено разбирательство. Во время разбирательства в двух участках - №14 и 23 были обнаружены нарушения. В 23-м участке обнаружен факт заполнения урны стопкой бюллетеней. Кроме того, в участках №16, 25 и 21 обнаружены нарушения, препятствующие установлению воли избирателей. Все это создает условия считать результаты по названным участкам №(14, 16, 21, 23 və 25) недействительными".

На заседании было вынесено на обсуждение и принято решение о признание недействительными результатов по пяти избирательным участкам данного округа.

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На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии было рассмотрено обращение Азиза Ганбарова, выдвинувшего кандидатуру от Кяльбаджарского избирательного округа №123 в связи с внеочередными парламентскими выборами, прошедшими 9 февраля.

Как передает Report, информацию об этом предоставил член ЦИК Тофик Гасымов.

Он сообщил, что обратившийся утверждает, что в большинстве участков по данному округу один и тот же человек голосовал несколько раз, и требует аннулировать результаты: "В ходе разбирательства не было обнаружено фактов, влияющих на процесс подсчета голосов или на волю избирателей. Только в участке №16 были обнаружены определенные нарушения. Результаты голосования по данному избирательному участку были признаны недействительными".

На заседании было вынесено на обсуждение и принято решение о признании недействительными результатов по одному участку в данного округе.